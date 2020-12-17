Авіаційна галузь України відновилася лише на третину - Криклій

Авіаційна галузь України, яка опинилася у складному становищі внаслідок пандемії коронавірусу, відновилася лише на третину у порівнянні з минулим роком.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу 17 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується саме авіації, з якими показниками завершуємо (рік - ред.) - це орієнтовно 28%, якщо співставляти з 2019 роком, тобто впала втричі", - сказав Криклій.

Він додав, що за прогнозами Мінінфраструктури, наступного року українська авіаційна галузь відновиться у порівнянні з 2019 роком на 50%, але все залежатиме від епідемічної ситуації у світі.

Читайте також: МАУ просить Президента про підтримку в період пандемії

Як повідомлялося, 5 червня цього року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня - міжнародне, що були тимчасово зупинені в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19.

Пасажиропотік аеропортів України у 2019 році становив 24,336 млн осіб, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році. Українськими авіакомпаніями у 2019 році виконано 102,6 тисяч комерційних рейсів (зростання у порівнянні з 2018 роком – на 2,4%).