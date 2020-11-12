Уряд схвалив концепцію розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки

Кабінет Міністрів Ураїни 11 листопада 2020 року схвалив Концепцію державної цільової програми науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбук.

"11 листопада на засіданні уряду схвалили "Концепцію державної цільової програми науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета програми - відновити стабільний розвиток галузі авіабудування та забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва авіаційної техніки в Україні. Вона передбачає модернізацію та виробництво пасажирських та транспортних літаків сімейства Ан, гвинтокрилів, безпілотних літальних апаратів, розроблення нових конкурентоздатних авіаційних технологій, сприятиме імпортозаміщенню комплектуаючих з інших країн, забезпечить подальше серійне виробництво для технічного переоснащення виробничих потужностей українських літакобудівних підприємств, сприятиме сертифікації української авіаційної техніки за міжнародними стандартами та зростанню її експорту за кордон.

Сумарний бюджет програми становить 40 мільярдів гривень на весь період, половину з яких заплановано виділити з державного бюджету, половину - профінансувати з інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування програми визначатиметься щороку, виходячи з можливостей державного бюджету, однак, за попередніми підрахунками передбачає фінансування у розмірі 2 млрд гривень на рік. Такі суми дозволять відновити повномасштабне серійне виробництво цивільних літаків в Україні, освоїти виробництво вертольотів, створити умови для збереження певної частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників, забезпечити зростання обсягів збуту авіаційної техніки і відповідних надходжень до бюджетів. Крім того, це можливість започаткування міжнародних проектів зі створення кооперованого виробництва вітчизняної авіаційної техніки за кордоном.

"Застосування озвученого підходу до відновлення галузі дозволить реально створити конкурентоспроможні авіаційні технології для серійного виробництва літаків та іншої авіаційної техніки. Відтак, за 10 років - зростити експорт до 300– 350 млрд. грн., що спрямує до бюджетів усіх рівнів близько 100–120 млрд. грн. і забезпечить підвищення заробітної плати зайнятих у галузі у 1,6 раза, збереження 50 тис. робочих місць та появу 5 тисяч нових”, - коментує ефект від впровадження програми перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко.