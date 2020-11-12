Пасажиропотік аеропортів України скоротився на 63% за січень – жовтень 2020 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна авіаційна служба України.

"Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 63,1% та становили 7656,6 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за січень – жовтень 2020 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року на 64,2% та склали 4, 271 млн осіб, у тому числі міжнародні – на 65% та склали 3, 835 млн осіб.

Крім того повідомляється, що упродовж січня – жовтня 2020 року українськими авіакомпаніями виконано 37,8 тисяч комерційних рейсів (скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 57,2%), у тому числі міжнародних – 30 тисяч (скорочення – на 59,8%).

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна відновила міжнародні авіарейси.