МАУ просить Президента про підтримку в період пандемії

Авіакомпанія ”Міжнародні авіалінії України” (МАУ) звернулася із відкритим листом до Президента Володимира Зеленського, в якому просить про надання стабілізаційного кредиту та розстрочки заборгованості перед державними підприємствами "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та "Украерорух”.

Відкрите звернення до глави держави оприлюднене на сайті МАУ, повідомляє Укрінформ.

“Для недопущення подальшої ескалації соціальної напруги та неповоротних наслідків просимо Вас, пане Президенте, доручити Кабінету Міністрів України негайно розробити програму дій з надавання поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) МАУ з метою виплати заробітної плати працівникам; профільному Міністерству інфраструктури України спільно з Міністерством фінансів провести переговори щодо розстрочки заборгованості перед державними підприємствами аеропорт “Бориспіль” та "Украерорух”, - ідеться у зверненні.

В авіакомпанії нагадали, що у період пандемії МАУ виконує на 85% менше регулярних рейсів, ніж у 2019 році. Компанія потерпає від фінансових збитків і змушена була за час карантину вивільнити одну тисячу працівників.

Нині ситуація складається так, що МАУ змушена готувати проєкт чергового звільнення, яке торкнеться щонайменше 140 пілотів.

Колектив "Міжнародних авіаліній України" наголошує, що неодноразово звертався до профільного міністра, який скеровує всі запити щодо підтримки авіакомпанії виключно до акціонерів.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

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З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення. Але авіатрафік у повітряному просторі України так не повернувся до тих обсягів, які були до карантину.

Ще у липні 2020 року в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заявили, що збитки внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину становили 60 млн дол. США. Компанія вимушено скоротила 900 співробітників.