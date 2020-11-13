Украерорух виграв у Верховному Суді справу проти МАУ

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України виграло у Верховному Суді справу проти авіакомпанії МАУ щодо укладення договору про аеронавігаційне обслуговування.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Украероруху.

«За рішенням Верховного Суду підтримано позицію Державного підприємства обслуговування повітряного руху України зобов’язати ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування, що позбавило авіаперевізника можливостей несплати боргу за отримані послуги», - йдеться у повідомленні.

«Намагання авіакомпанії-боржника оскаржити це рішення у Верховному Суді сьогодні отримало остаточне рішення, в результаті якого визнано необхідність підписання авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» договору із Украерорухом про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування та визначено механізм справляння плати, який є стандартним для всіх українських авіаперевізників», - зазначено на сейті Украероруху.

В Украерорусі нагадали, що 30 вересня 2020 року рішенням Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду було відмовлено в повному обсязі в задоволенні касаційної скарги авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» на постанову Північного апеляційного господарського суду, який підтримав позицію Украероруху щодо необхідності зобов’язати авіакомпанію укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування.

Раніше постановою Північного апеляційного господарського суду було задоволено в повному обсязі апеляційну скаргу Украероруху до «МАУ» щодо врегулювання розбіжностей та зобов’язання авіаперевізника укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування.

Підприємсвто раніше повідомляло, що МАУ на початку 2019 року відмовилась підписувати договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування через нібито дискримінаційні умови. У листопаді 2019 року стало відомо, що МАУ заборгувала Украероруху 1 млрд грн, проте ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі.