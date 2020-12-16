Петрашко - про виплати бізнесу: Хто звернеться до 21-го, той отримає кошти до кінця року
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у прямому ефірі на каналі “1+1”, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
“Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го – вже в новому році”, - пояснив Петрашко.
За його словами, урядові програми підтримки бізнесу головним чином орієнтовані на ФОПів.
«Це і програма по кредитуванню бізнесу “5-7-9” (бізнесу вже профінансовано майже 16 млрд грн), яка буде продовжена. Це і програма по 8 тисяч гривень, на яку лише за два перші дні зареєструвалося 120 тисяч українців», - сказав міністр.
Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними платформи Опендатабот, одноразову державну допомогу (8 тис. грн) у зв'язку з введенням в Україні локдауну в січні 2021 року отримають майже 734,6 тис. підприємців. Держава підтримає підприємців, що займаються роздрібною торгівлею; тимчасовим розміщуванням; діяльністю із забезпечення стравами та напоями; демонстрацією кінофільмів; діяльністю у сфері творчості, мистецтва та розваг, спорту, організації відпочинку.