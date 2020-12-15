Карантинні вісім тисяч виплатять 735 тисячам підприємців

Одноразову державну допомогу (8 тис. грн) у зв'язку з введенням в Україні локдауну в січні 2021 року отримають 734,6 тис. підприємців.

Про це Укрінформ повідомили в платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"734 621 український підприємець, що зупинив свою роботу через карантин, зможе отримати від держави по 8 000 грн допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів №1233", - йдеться у повідомленні.

Держава підтримає підприємців, що займаються роздрібною торгівлею; тимчасовим розміщуванням; діяльністю із забезпечення стравами та напоями; демонстрацією кінофільмів; діяльністю у сфері творчості, мистецтва та розваг, спорту, організації відпочинку.

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Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб – підприємців, бізнес 87% підприємців, які отримають держдопомогу, пов’язаний із роздрібною торгівлею, 8% – із забезпеченням стравами та напоями, 2% займаються діяльністю у сфері спорту, організації відпочинку та розваг; менше 1% — діяльністю у сфері творчості, мистецтва та розваг або демонстрації кінофільмів.

Як повідомлялося, усього в Україні зареєстровано 1,91 млн активних фізичних осіб – підприємців, 38,44% з яких мають право на допомогу у зв'язку з локдауном.