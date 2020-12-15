Подачу заявок на 8 тисяч карантинної допомоги продовжили до 31 грудня

Підприємці, які хочуть отримати одноразову компенсацію єдиного соціального внеску (ЄСВ) мають подати всі необхідні документи до 21 грудня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Держава почала впроваджувати три нові програми підтримки українців, які можуть постраждати через січневий карантин зимових канікул. Це: програма “Допомога працівникам та ФОП - 8000 грн”, “Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин” та “Одноразова компенсація суб’єктам господарювання ЄСВ”.

Подача заявок на першу з програм (так звану “8 тис.”) продовжена до 31 грудня, на дві інші необхідно подати документи до 21 грудня.

“Такі терміни встановлені, оскільки більшість виплат ми плануємо здійснити до кінця року. По суті, до того моменту, коли люди підуть на січневий карантин. Наша ціль - щоб підприємці і працівники отримали кошти до локдауну і змогли пережити його в спокійному форматі. Ми намагалися зробити максимально спрощений порядок подачі заявок з мінімальним переліком документів”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Він додав, що є чіткий перелік видів економічної діяльності, які можуть постраждати у зв'язку з посиленням карантину і які підпадають під реалізацію програм. З урахуванням цього переліку реалізовуються дві програми - “8 тисяч” (через портал “Дія” та “Компенсація ЄСВ” (через регіональні ДПС). Третя програма “Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин” не прив'язана до переліку та реалізується через регіональні центри зайнятості.

Щодо одноразової компенсації суб’єктам господарювання ЄСВ, то скористатися програмою можуть тільки юридичні особи, чия діяльність буде тимчасово призупинена у зв'язку з посиленням карантинних обмежень.

Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців.

Для отримання допомоги необхідно в період з 14 до 21 грудня подати до територіального органу ДПС за місцем обліку заяву в електронній формі з використанням засобу кваліфікаційного електронного підпису.

У заяві необхідно вказати: код територіального органу ДПС, назву територіального органу ДПС, інформацію про суб’єкта господарювання (податковий номер, найменування, контактний телефон), код та назву основного виду економічної діяльності згідно з КВЕД, банківські реквізити для перерахування суми (рахунок IBAN), ПІБ та підпис керівника.

Відшкодування зможуть отримати компанії, які не мають заборгованості зі сплати ЄСВ на дату набрання чинності законом, тобто станом на 10 грудня 2020 р.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 4 грудня підтримала три законопроєкти для підтримки бізнесу в період карантину через епідемію COVID-19.