Карантинні 8 тисяч «бомбардують» портал «Дія» - 1000 заявок на секунду

На порталі "Дія" за 16 годин зареєстрували вже понад 33 тисячі заявок на одноразову грошову допомогу для ФОПів та найманих працівників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб під час брифінгу 14 грудня.

"Станом на 16:00 вже понад тридцать три тисячі українців успішно скористалися онлайн-послугою "одноразова допомога застрахованим особам". Одразу хочу зазначити, що десь починаючи з 11 ранку після того, як пішли активні публікації в ЗМІ, ми маємо високе навантаження і певну нестабільність роботи послуги", - розповів Вискуб.

За його словами, в пікові моменти через портал "Дія" подавалось 1000 заявок в секунду. Він також наголосив, що одноразову допомогу можна оформити до 31 грудня, і закликав громадян оформити заявку пізніше, або скористатися мобільним додатком "Дія" для цього.

"Всі українці, які мають право на отримання такої допомоги, точно зможуть отримати цю послугу", - запевнив Вискуб.

Як повідомлялося, 10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набуття чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку із впровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

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Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Оформити заявку на отримання такої допомоги можна через портал "Дія" або через додаток "Дія" з 14 по 31 грудня 2020 року.