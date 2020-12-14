Вісім тисяч карантинної допомоги мають виплатити до Нового року - Шмигаль

Заявники, які не зволікатимуть із зверненням по одноразову матеріальну допомогу від держави в розмірі 8 тис. гривень, мають отримати її до Нового року.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 під головуванням Президента, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Очільник уряду поінформував, що сьогодні розпочалася реєстрація на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень. За його словами, станом на ранок звернулися вже понад п'ять тисяч людей, а, за попередніми оцінками, майже мільйон осіб підпадають під відшкодування восьми тисяч гривень.

"Реєстрація триватиме відсьогодні і до 31 грудня включно. Ті, хто зареєструються 29-31 грудня, отримають оплату на початку січня. Інші заявники мають отримати виплати до Нового року», – зазначив Прем’єр-міністр.

Він нагадав, що подати заявку можна на порталі «Дія» в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ «Послуги». Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.

Окрім того, у Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях, до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.