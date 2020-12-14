Одноразова допомога для ФОПів: за 10 годин портал «Дія» отримав понад п’ять тисяч заявок

На порталі "Дія" за 10 годин зареєстрували вже понад п'ять тисяч заявок на одноразову грошову допомогу для ФОПів та найманих працівників.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Відсьогодні портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб", - написав Шмигаль.

Глава уряду нагадав, що наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Зробити це можна на порталі "Дія" в особистому кабінеті або через застосунок, обравши розділ «Послуги». Глава уряду також зауважив, що заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.

Шмигаль запевнив, що уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше.

З деталями надання одноразової допомоги можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, 10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

До цього, 7 грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

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ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Окрім того, передбачається надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.