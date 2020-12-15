Україна і Німеччина обговорили економічну співпрацю

Поглиблення українсько-німецьких відносин є ключовим елементом для євроінтеграції України.

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на 11-му засіданні українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Німеччина є стратегічним та одним з найбільших торговельних партнерів України. Ми бачимо дуже високу динаміку секторального співробітництва. Переконана, що поглиблення двосторонніх відносин є одним з ключових елементів євроінтеграції України», – сказала Стефанішина.

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Віцепрем'єр-міністр повідомила, що уряд розпочав роботу над національною економічною стратегією до 2030 року, яка передбачає широкий набір інструментів для підтримки національного бізнесу та економіки. Також Україна планує оновити підхід до міжнародної торгівлі та взаємодії з торговими партнерами.

Представники німецької сторони підкреслили, що Україна є другим за важливістю партнером Німеччини в регіоні Східної Європи та Центральної Азії. Поряд з тим, вони акцентували увагу на важливості правової безпеки для німецького ринку та німецьких фірм.

«Нещодавно парламент ухвалив пакет законопроєктів, які створюють додаткові гарантії для безпеки інвестицій в Україні. Водночас, оновлення торгової частини Угоди про асоціацію зменшить торгові бар'єри та відкриває більше можливостей для українських, німецьких та європейських компаній працювати на ринках України та Євросоюзу», – сказала Стефанішина.

За словами торгового представника України Тараса Качки, Угода про асоціацію створює сприятливі умови для перенесення виробництва в Україну з інших країн. Зокрема, у рамках угоди Україна має важливий прогрес у митних питаннях.

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Він повідомив про роботу України щодо тестового запровадження авторизованих економічних операторів, а також про процес долучення країни до системи спільного транзиту з ЄС. Це дозволить пришвидшити перетин кордону і доставку продукції. Важливим для розвитку торгівлі також буде укладання Угоди АСАА («промисловий безвіз»), яка сприятиме торгівлі промисловою продукцією.

«В економічних відносинах між Україною і Німеччиною машинобудування і передача технологій є дуже важливими і ми хочемо, щоб в нас було якомога менше бар'єрів у торгівлі промисловою продукцією», – сказав Тарас Качка.

Учасники відеоконференції обговорили торговельні відносини України з Німеччиною, впровадження реформ, бізнес-клімат, фінансове та інвестиційне співробітництво, енергетичні питання.