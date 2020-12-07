Держстат запустив мобільний додаток «Статистика у смартфоні»

Державна служба статистики України запустив мобільний додаток "Статистика у смартфоні", який дає можливість оперативно отримувати офіційну державну статистичну інформацію.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі.

"Державна служба статистики України запустила новий мобільний додаток "Статистика в смартфоні"... Додаток двомовний (українська та англійська), має зручний інтерфейс і надає можливість оперативно отримувати офіційну державну статистичну інформацію з наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua (наразі доступна інформація з 2015 року)", - написав він.

Немчінов додав, що наразі додаток працює для операційної системи Android 4.1 та новіших версій та безкоштовно доступний для завантаження на Google Play (https://bit.ly/2JXH064). У додатку можна отримати:

- доступ до актуальної офіційної державної статистичної інформації;

- групування наборів даних за темами (галузями статистики);

- візуалізацію у вигляді графіків і гістограм за обраними параметрами (показники, класифікації, територія та період);

- збереження обраної статистичної інформації до розділу «Мої набори» для швидкого доступу у майбутньому;

- поширення скріншотів із візуалізованою офіційною державною статистичною інформацією через месенджери та соціальні мережі.

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За інформацією Немчінова, офіційна державна статистична інформація у додатку згрупована за темами (галузями статистики) – ВВП, населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля та інші, які відображаються в головному меню.