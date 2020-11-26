Мінцифри запустило серіал про бізнес в креативній індустрії

Міністерство цифрової трансформації запустило серіал про те, як почати бізнес у креативній індустрії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у Телеграмі.

Зазначається, що серіал допоможе представникам креативних індустрій розібратись: як розпочати бізнес у сфері онлайн-освіти без інвестицій, як побудувати ефективну роботу освітньої платформи та сформувати власну репутацію, як перетворити те, що ти вмієш найкраще, на бізнес, навіщо робити відбір клієнтів, які рекламні канали краще обрати та скільки вкладати у просування, щоб не набриднути потенційному клієнту, як подолати кризу та форс-мажорні обставини та коли найкраще планувати розширення власної справи.

Серіал "Почати бізнес. Креативна індустрія" складається з 5 уроків і вже доступний у безкоштовній Національній онлайн-школі для підприємців на платформі Дія.Бізнес.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України 26 листопада запускає освітній серіал про криптовалюти.