Мінцифри запускає освітній серіал про криптовалюти

Міністерство цифрової трансформації України 26 листопада запускає освітній серіал про криптовалюти.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан на Personal Democracy Forum Ukraine.

"Завтра буде запущений освітній серіал про криптовалюти, який простою мовою пояснює, що це таке, кому це потрібно, і як з цим працювати", - повідомила представник Мінцифри.

За її словами, серіал буде запущений в рамках проєкту "Дія. Цифрова освіта", який на сьогодні вже включає близько 40 освітніх фільмів.

Іонан нагадала, що мета проєкту – навчити цифровій грамотності 6 млн українців за три роки.

"Станом на кінець грудня минулого року дослідження показувало, що 53% українців мають цифрову грамотність нижче базового рівня. Щоб це виправити, ми й створили цей проєкт", - сказала заступник міністра цифрової трансформації.