Bitcoin «переріс» трирічний максимум і вже дорожчий $19 тисяч

У вівторок вартість криптовалюти Bitcoin перетнула позначку в 19 тис. доларів США, що є найвищим показником із 17 грудня 2017 року, коли його вартість сягнула історичного максимуму - $19 783.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.

На момент виходу матеріалу ціна Bitcoin (BTC, + 1,18%) склала $19 001 долар, що становить 2% приросту за останні 24 години, згідно з індексом CoinDesk 20.

За даними аналітичної фірми CryptoQuant, на тлі зростання курсу криптовалюти її ринкова капіталізація досягла $329 млрд.

Порівняно з минулим роком поточна вартість Bitcoin зросла на 160%, і на близько 37% у листопаді, пише Reuters.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня курс криптовалюти Bitcoin виріс на 8,6% і досяг $ 18 тисяч на біржі Binance.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Він був першою криптовалютою, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.