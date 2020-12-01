Україні для будівництва автобанів цікавий досвід турецьких компаній - Шмигаль

Україні цікавий досвід турецьких компаній з реалізації проєктів у сфері державно-приватного партнерства. Першим такими вітчизняними проєктами можуть стати автобани, зокрема Краковець-Львів-Броди.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ексклюзивному коментарі Укрінформу за результатами дводенного робочого візиту до Туреччини.

«У нас практично готовий проєкт будівництва автобану Краковець-Львів-Броди. Це той проєкт, який хотілося б почати реалізувати вже наступного року. Звичайно, досвід турецьких компаній буде дуже корисним. Концесія - це завжди конкурс. І важливо, щоб компанії, які беруть в ньому участь мали практичний досвід реалізації подібних проєктів», - сказав Шмигаль.

Він переконаний, що інфраструктурні проєкти мають всі передумови до реалізації за принципом передачі в концесію.

«Думаю, найшвидше зреалізуються проєкти у сфері інфраструктури. Під час зустрічі з бізнесом міністр інфраструктури презентував передачу в концесію двох портів. Ми рухаємося далі, будемо давати великі інфраструктурні проєкти в концесію, що значно підвищує якість управління такими об’єктами. Через концесійні механізми будемо будувати сучасні дороги та інфраструктуру», - сказав голова українського уряду.

Шмигаль відзначив результативність проведеного у неділю в Стамбулі круглого столу з представниками турецького бізнесу та розповів про досягнення конкретних домовленостей, зокрема з прокладання швидкісних залізничних ліній.

«За результатами недільної бізнес-зустрічі побачили перспективи можливої співпраці в галузі будівництва швидкісної колії для пасажирських потягів. Це важливий футуристичний проєкт для України, але працювати над ним потрібно вже сьогодні, щоб у майбутньому такі міста як Харків, Київ, Дніпро, Львів, Одеса, були зв’язані швидкісними пасажирськими лініями. У Туреччині є конкретний досвід, наприклад, швидкісна лінія між Анкарою й Стамбулом», - сказав Шмигаль.

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Голова уряду окреслив проведення нових подібних зустрічей у майбутньому.

«У майбутньому це буде серія таких заходів і в Україні, і в Туреччині. Ми вже домовилися про візити та роботу на рівні міністерств, українських компаній. Це вже площина практичної реалізації», - сказав Прем’єр-міністр України.

Голова уряду відзначив роль Українсько-Турецької ділової ради, Торгово-промислової палати України в організації та підтримання контактів та результативність роботи посольства України в Туреччині щодо залучення інвестицій та сприянні розвитку відносин у цій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з главою українського уряду відвідала Туреччину з дводенним робочим візитом, у ході якого зокрема було проведено зустріч з представниками турецьких топкомпаній із загальним портфелем інвестицій 5 млрд доларів. У ході круглого столу глава уряду окреслив пріоритетні напрямки розвитку співпраці двох країн у бізнес-сфері, сфери для інвестування та висловив зацікавлення у досвіді турецьких компаній у державно-приватному партнерстві.

Фото: КМУ