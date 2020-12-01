Шмигаль та віцепрезидент Туреччини обговорили спільні інвестиційні проєкти

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з віцепрезидентом Туреччини Фуатом Октаєм спільні інвестиційні проєкти, започаткування зони вільної торгівлі та будівництво житла для кримських татар.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Зустріч відбулась у ході робочого візиту Шмигаля до Турецької Республіки 30 листопада.

«На сьогодні головною метою усіх економічних реформ, які проводяться урядом України, є економічний розвиток країни та поліпшення рівня життя населення. Наша мета — реалізувати потенціал української економіки та зробити країну успішною», — наголосив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, Україна визначила 30 пріоритетних векторів розвитку, які мають лягти в основу політики всіх органів влади, і залучення інвестицій є одним із ключових пріоритетів.

Шмигаль та Октай обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями і механізми покращення бізнес-клімату, серед яких - розвиток державно-приватного партнерства, для залучення нових інвесторів.

«Турецька Республіка має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за формулою державно-приватного партнерства. Очікуємо, що найближчим часом відбудеться третє засідання Українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства», — сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю значно збільшить товарообіг між Україною і Туреччиною та виведе двосторонні торговельні відносини на новий рівень.

Крім того, прем’єр-міністр України відзначив започаткування взаємодії з Туреччиною в галузі будівництва житла для кримських татар, які були змушені залишити Крим у зв’язку з російською окупацією.

«Наразі ми опрацьовуємо питання узгодження локацій будівництва житла та кількості квартир по кожній із них для підготовки фінальної версії відповідних меморандуму та угоди. Очікуємо якнайшвидшого узгодження їх текстів для початку реалізації цього важливого проєкту», — зауважив Шмигаль.

Зі свого боку Октай відзначив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає окупації Криму.