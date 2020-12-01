Україна й Туреччина за крок від подвоєння товарообігу - Шмигаль

Двосторонні відносини України та Туреччини набрали високої динаміки та відкривають можливості для подвоєння товарообігу та нарощування інвестицій.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ексклюзивному коментарі Укрінформу за результатами дводенного робочого візиту до Туреччини.

«Зараз ми активізували нашу співпрацю та підійшли до точки, коли маємо можливість збільшити товарообіг та інвестиції, покращити спільну роботу та примножити результат. За умови підписання Угоди про вільну торгівлю ми можемо щонайменше подвоїти наш товарообіг, а при збільшенні інвестицій – отримати приріст робочих місць», - сказав Шмигаль.

Він також відзначив зацікавленість у співпраці України й Туреччини в медичній сфері.

«Україна потребує сьогодні таких медичних закладів, як, наприклад, міські лікарні, збудовані в Туреччині. Велика частина нашої медичної системи є застарілою, і в процесі її реформування ми маємо будувати лікарні за новими принципами. Туреччина готова надавати нам знання та технології, як робити подібні проєкти в Україні», - наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, Україна прагне й надалі розвивати з Туреччиною динамічну співпрацю в багатьох секторах і напрямках - від економіки, авіакосмічної галузі та ВТС до культурної сфери та туризму.

«Відносини України та Туреччини як країн-сусідів мають дуже добрі перспективи й майбутнє. Це проєкти в галузі промисловості, частина з них в оборонній промисловості, у галузі медицини, у культурній сфері, туризмі. Є дуже хороші перспективи в космічній галузі. Йде активна робота в інфраструктурних проєктах. Низка турецьких компаній вже ефективно працюють в Україні з портфелем інвестицій у понад пів мільярда доларів», - розповів голова українського уряду.

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За його словами, України та Туреччини інтенсифікували двосторонні відносини й контакти на найвищому рівні, а його нинішній візит мав на меті надати практичної реалізації тим проєктам, про які домовлялися раніше президенти двох країн.

Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду відвідав Туреччину з дводенним робочим візитом. У ході візиту він зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром промисловості та технологій Мустафою Варан, провідними турецькими інвесторами. Його супроводжували віцепрем’єр міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справи Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.