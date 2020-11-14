Чому в бідній Україні електрика в рази дорожча, ніж в багатій Європі

Середньозважена вартість електроенергії для непобутових споживачів на гуртовому ринку "на добу наперед" 13 листопада перевищила річний максимум, сягнувши 1 777,84 гривні за одну МВт-год. Попередній цьогорічний рекорд - 1687,5 гривень — протримався тільки добу. Причому, за даними держпідприємства "Оператор ринку", максимальні ціни за окремими угодами кілька днів поспіль перевищують 2040 гривень. Це — понад 61 євро. Тоді як середньоєвропейська ціна навіть після активізації попиту на електрику восени не перевищувала 35-40 євро. Причому, у листопаді вартість цього ресурсу у нашій країні зростала найвищими на континенті темпами. На 55,9%. Адже ще 1 листопада середньозважена ціна МВт-год становила 1140,22 гривні, що відповідало середньоєвропейським показникам... Нагадаємо, в середині квітня та на початку червня ціни опускалися до менш ніж 700 гривень за МВт-год. Але такі “приємні” для споживачів цінові періоди тривали лише по кілька днів. Загалом же упродовж року гуртова вартість електрики для комерційних споживачів коливалася довкола позначки у 1200 гривень.

Тарифи на електроенергію для населення, як відомо, регульовані (через так зване ПСО - покладання спеціальних обов’язків на “Енергоатом” і “Укргідроенерго”) - 90 копійок за кіловат-годину при місячному споживанні до 100 КВт і 1,68 гривень — понад цю норму. Прогнози деяких посадовців та експертів про те, що з 1 жовтня тариф могли підвищити, не справдилися. Та чи не стане приводом для ухвалення такого непопулярного рішення нинішнє збурення на гуртовому ринку електроенергії - тим паче, що місцеві вибори, як “фактор стримування”, майже позаду? Це — питання, відповідь на яке шукаємо разом з аналізом причин ситуації, коли “бідна” Україна випередила за вартістю одного з основних енергоресурсів багату Європу. Причому, ще маючи профіцит (надлишок) виробленої електроенергії...

Українське “ноу-хау”: коли ринок (начебто) є, а ринкові механізми не діють

Однією з причин нинішнього сплеску вартості електроенергії стало сезонне зростання попиту. “Протягом першого тижня листопада електроспоживання проти попереднього тижня збільшилося на 4,4% - до 2,89 млрд кВт-год. Зокрема, зросло середньодобове електроспоживання у робочі дні на 5,2%, до 417 млн кВт-год, та у вихідні — на 2,2%, до 400 млн кВт-год.”, - звітує Національна енергетична компанія “Укренерго” - оператор Об’єднаної енергосистеми. При цьому обсяги виробництва електроенергії на сонячних та вітрових електростанціях (СЕС і ВЕС) продовжують скорочуватися. Також, передовсім, через вплив сезонних факторів (несприятливі для генерації погодні умови).

Дещо зменшилися й обсяги виробництва електроенергії на українських АЕС. Але — уже з інших причин, про які — трохи нижче. Зате гідроелектростанції наростили виробництво. За даними НЕК “Укренерго”, з початку листопада ГЕС виробили 179,2 млн кВт-год, що на 81,6% більше прогнозу. “Плюсують” також теплові електростанції, власникам яких і вдається найбільше заробляти на високих цінах. За тиждень ТЕС виробили 962,4 млн кВт-год, що на 10,2% більше показника попередньої семиденки.

1. “Гримаси” лібералізації

Утім, найвищу на континенті ціну українська промисловість платить не лише через короткострокову активізацію попиту. У Європі він теж зріс. Причини більш глобальні: це - цілий клубок проблем, що накладалися одна на одну принаймні упродовж останніх 16 місяців. Цінові “гойдалки” у вітчизняній електроенергетиці почалися з 1 липня минулого року — із впровадженням нової моделі гуртового ринку електроенергії. Після лібералізації вартість електрики для промисловості почала стрімко рости: залежно від регіону, категорії споживачів, умов оплати та обсягів споживання – на 25-40%. Тенденція до підвищення збереглася і в серпні. Деякі представники енергоємних галузей (зокрема, феросплавної промисловості) навіть били на сполох: іще одне підвищення – і їхня продукція — пробі! - стане нерентабельною. Тож виробництва доведеться скорочувати чи й повністю закривати.

Утім, такого не сталося. Високі ціни протрималися до осені і поповзли униз. Більшість експертів кажуть: через збалансування попиту й пропозиції, адже учасники ринку звикли до нових правил гри і, як-то кажуть, навчилися враховувати “всі нюанси”. Ще однією “заспокійливою пігулкою” для ринку став дозвіл держкомпанії "Центренерго" продавати 90% виробленої електрики на ринку “на добу наперед”, а не на умовах не завжди прозорих двосторонніх договорів.

2. “Експерименти” з російським імпортом

Дехто ж пов’язував тодішню цінову стабілізацію з відновленням після багаторічної перерви імпорту електрики з Росії. Що стало можливим завдяки внесенню у вересні скандальної правки до законодавства, якою дозволили купувати за двосторонніми договорами електроенергію з країн, які не є членами Європейського Енергетичного Співтовариства (в тому числі – з РФ та Білорусі). І лобістів при цьому не хвилювало, що ціновими перевагами імпорту користувалося вкрай обмежене коло споживачів, “під яких”, власне, й писалися законодавчі зміни. Ці стейкхолдери й скористалися тимчасовими проблемами, - викликаними, з-поміж іншого, турбулентністю перехідного періоду і намірами дискредитувати реформу, - щоб налагодити постачання з країни-агресора. Й неминучі за таких умов наслідки не забарилися: на початку торішнього листопада обсяги імпорту російської електрики зросли майже ушестеро. До 12 мільйонів кВт-год/добу (це — понад 3% щоденного споживання). А оскільки потреби країни в електроенергії не збільшилися, компанія “Укренерго” вимушено обмежувала виробництво електрики вітчизняною генерацією. Зокрема, атомними електростанціями та підприємствами відновлювальної енергетики. Українські енергетики втрачали гроші, підвищувалися ризики скорочення персоналу та виведення з ладу технологічного обладнання. На щастя, на це вчасно відреагували. Й законодавчо обмежили надходження на наш ринок енергії із держави-агресора. Хоча до кінця це питання і дотепер не врегулювали. Необхідний для повної заборони проєкт №3657, який планувалось затвердити за скороченою процедурою ще в червні, і досі не розглядали.

3. “Атиповий” вплив карантину

І на цьому проблеми не закінчилися. Вартість електрики для промисловості так і не повернулася до попередніх (до 1 липня 2019-го ) рівнів. Скажімо, у першому кварталі цього року ціни на електроенергію в Україні майже на 38% перевищували середньоєвропейські показники. На початку другого кварталу ми взагалі “пішли у відрив”. Адже через локдаун вартість електрики у багатьох європейських країнах опускалася навіть до від’ємних значень, коли ресурс віддавали задарма — лиш би зберегти виробництво. Так діяли у Франції, Німеччині, Бельгії, Чехії та в сусідній із нами Словаччині. У інших сусідів електрика для промисловості коштувала: 10 євро за МВт-год - в Угорщині, 11 – в Румунії, 21 – у Польщі. В Україні ж... та-дам! - у середньому 40,8 євро (пік – 45,3). А комерційним споживачам Бурштинського енергоострова (Закарпатська і частина Львівської та Івано-Франківської областей, “вотчина” ДТЕК Ріната Ахметова) електроенергія навіть обходилася по 50,6 (пікові показники – 56,4) євро. Майже вшестеро дорожче, ніж в Угорщині та Румунії, не кажучи вже про Словаччину, з якими енергоострів має спільні лінії електропередачі (можливості транскордонного перетікання). Причому, тоді ж ДТЕК примудрявся експортувати електрику до Угорщини удвічі дешевше, ніж на внутрішньому ринку. Все через те, що ринкові механізми у нас знову спрацювали “навпаки”: тоді як у більшості цивілізованих країн коронавірус і пов’язані із ним карантинні заходи викликали обвал цін – через падіння попиту, – в Україні струм продовжував дорожчати. А ще через жадібність, звісно ж...

Після виходу із жорсткого карантину ситуація змінилася мало. Приміром, за підсумками серпня середньозважена ціна електрики в Україні склала 46,9 євро за МВт-год, а у Європі - 33,5 євро. Хоча в деяких країнах ЄС до того часу ціни також суттєво зросли. У Греції — до 50 євро за МВт-год, на Мальті - до 45, в Болгарії — 42, в Румунії, Угорщині та Польщі — до 41 євро за МВт-год. Відтоді ж ціна електрики у нас зросла на 15 євро, а у більшості європейських країн — лише на 3-5. Тож Україна знову практично всіх “випередила”.

4. “Дивна” логіка: навіщо дешева атомна енергія, коли є дорога, теплова

Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус пояснює нинішнє рекордне подорожчання електрики збільшенням частки виробництва на теплових електростанціях до 39,84% (в енергобалансі країни). Натомість частка дешевої атомної генерації скоротилася до 38,89%. "З цієї ситуації можна зробити висновок: чим менше “Енергоатома” в системі - тим вища ціна електроенергії... Звичайно, для когось НАЕК “Енергоатом” - це конкурент, і комусь би хотілося, щоб він “помер”. Для всієї ж економіки і для бізнесу ця компанія - виробник дешевої електроенергії, який належить українцям і платить не тільки податки, а й дивіденди до держбюджету", - наголошує парламентарій. За його даними, за п'ять місяців 2020 року “Енергоатом” через балансові обмеження недовиробив 2,659 млрд кВт-годин електроенергії, що в 22 рази перевищує такий же торішній показник! Через обмеження працюють лише 10 з 15 енергоблоків українських АЕС. Хоча офіційно цю інформацію і спростовують, пояснюючи простій реакторів ремонтом та іншими регламентними роботами.

Як би там не було, а через збільшення обсягів виробництва і підвищення цін власники теплової генерації зараз непогано заробляють. Й оскільки їхня продукція у кілька разів дорожча, ніж електрика від “Енергоатома”, а частка дешевої енергії від ГЕС в енергобалансі незначна, це позначається на загальному рівні цін, провокуючи новий їх виток. І так по колу...

Андрій Герус

Андрій Герус нагадав, що цього тижня на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського посадовці й експерти отримали від президента доручення збалансувати роботу НАЕК “Енергоатом”. Зокрема, наголошувалося на необхідності посилення виконання урядом функцій з управління компанією. Хоча багато фахівців навпаки вважають рішення про перепідпорядкування “Енергоатома” Кабінету міністрів помилковим та навіть шкідливим...

“Компанія “Енергоатом” повинна перебувати у рівних умовах із іншими: мати можливість працювати в усіх сегментах конкурентного ринку та отримувати кошти за вже продану електроенергію на умовах не гірших, ніж інші генеруючі компанії. Формувати гірші умови роботи для державної та кращі - для приватної генерації, на мою думку, неприпустимо”, - наголошує пан Герус.