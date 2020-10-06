Нова COVID-хвиля може затримати відновлення економіки єврозони – Лаґард

Друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 у світі може затримати економічне відновлення єврозони.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявила у вівторок президент Європейського центрального банку Крістін Лаґард.

«Зараз ми побоюємося, що заходи стримування (пандемії COVID-19 – ред.), які повинні бути вжиті урядами (країн єврозони – ред.), вплинуть на це відновлення, тому замість V-образної форми, якої ми всі прагнемо і на яку ми сподіваємось, ми боїмося, що вона може мати другу нестійку «V», - сказала вона.

У червні Лаґард заявляла, що єврозона «ймовірно, пройшла» найважчий етап економічної кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Згідно з базовим сценарієм ЄЦБ, економіка блоку може скоротитися на 8,7% у 2020 році після весняного карантину для стримування спалаху коронавірусу.

Вже тоді вона закликала підготуватися до можливої другої хвилі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 35 701 674 особи.