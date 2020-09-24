Прогноз для світової економіки може бути “менш жахливим” - МВФ

Низка розвинутих країн демонструє позитивну динаміку економічного зростання на тлі зменшення карантинних обмежень, що покращує прогнози в глобальному вимірі в порівнянні з розрахунками, проведеними кілька місяців тому.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в МВФ директор пресофісу Фонду Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Останні дані свідчать про те, що новий Огляд "Перспективи розвитку світової економіки" буде дещо менш жахливим, ніж попередній прогноз, оприлюднений 24 червня", - зауважив представник Фонду.

Він підкреслив, що окремі країни починають показувати позитивну динаміку. За його словами, зокрема, Китай, а також "низка розвинутих економік" демонструють кращі результати, ніж очікувалось, після того, як почали знімати карантинні обмеження.

Водночас, підкреслив Райс, ситуація залишається "хиткою" у багатьох країнах, що розвиваються. Особливо тяжких наслідків від пандемії зазнали, зокрема, ті економіки, які здебільшого залежать від туристичного бізнесу.

У цьому зв'язку представник МВФ також висловив занепокоєння через зростання рівня заборгованості таких країн.

Як повідомляв Укрінформ, в останньому огляді "Перспективи розвитку світової економіки" МВФ спрогнозував, що глобальне зростання в 2020 році впаде до “мінус” 4,9% через наслідки пандемії. Зараз Фонд готує наступний огляд, який має вийти в жовтні нинішнього року, перед осінніми зборами МВФ і Світового банку.