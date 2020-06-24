МВФ погіршив прогноз для світової економіки через пандемію

Вплив пандемії коронавірусу на світову економіку виявився гіршим, ніж очікувалося ще у квітні цього року, тож зараз прогнозується, що глобальне зростання в 2020 році впаде до “мінус” 4,9% (раніше передбачалося до мінус 3%).

Про це заявила під час брифінгу в середу, 24 червня, головний економіст МВФ, директор Департаменту досліджень Гіта Гопінат, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У порівнянні з нашою квітневою доповіддю "Перспективи розвитку світової економіки" зараз ми прогнозуємо глибшу рецесію у 2020 році і більш повільне зростання в 2021-му. Так, глобальне зростання прогнозується на рівні мінус 4,9 відсотка до кінця 2020 року, що на 1,9% пункту нижче, ніж передбачалося у квітні 2020 року", - зауважила Гопінат.

Що стосується перспектив на 2021 рік, проноз МВФ також погіршився: наразі очікується позитивна динаміка до "плюс" 5,4% - у порівнянні з 5,8%, прогнозованими понад два місяці тому.

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При цьому головний економіст Фонду підкреслила, що наразі до поновлення економіки приступили близько 75% країн. "Однак в умовах відсутності медичного рішення (у відповідь на пандемію – ред.) потужність цього відновлення залишається дуже невизначеною, а вплив на сектори економіки та країни – достатньо нерівним", - зауважила Гопінат.

Тим часом, за її словами, у деяких інших країнах, особливо з ринками, що розвиваються, пандемія посилюється, що лише посилює невизначеність.

Водночас особливо вказується на негативний вплив пандемії, спричинений сім'ям з низьким рівнем доходу, що ставить під загрозу зусилля зі зниження крайньої бідності у світі з часів 1990-тих років.

Як підкреслюється в самій доповіді "Перспективи розвитку світової економіки", оновлений варіант якої вийшов у середу, базовий прогноз спирається на ключові передбачення наслідків пандемії і може бути змінений.