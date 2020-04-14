Світова економіка цьогоріч може впасти до "мінус" 3% - МВФ

МВФ прогнозує, що глобальна економіка, яка за результатами минулого року показала зростання на рівні 2,9%, на кінець 2020-го впаде до мінус 3% - такими будуть економічні наслідки стримувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Про це йдеться в доповіді МВФ "Перспективи розвитку світової економіки", яка є в розпорядженні Укрінформу.

"У результаті пандемії очікується, що глобальна економіка скоротиться до мінус 3% у 2020 році, що є значно гіршим показником, ніж під час фінансової кризи 2008–2009 років", - наголошується в документі.

Водночас, в МВФ зазначають, що за базовим сценарієм, якщо пандемія згасне в другій половині 2020 року, а стримувальні заходи зможуть бути поступово послаблені, в 2021 році глобальна економіка може зрости до 5,8%.

"Прогноз для світової економіки, наведений у цьому звіті, відображає наше поточне розуміння розвитку пандемії, а також заходів у сфері охорони здоров'я, необхідних для уповільнення поширення вірусу й захисту життя", - прокоментувала головний економіст МВФ, директор Департаменту досліджень Гіта Гопінат.

Читайте також: МВФ прогнозує найбільше потрясіння з часів Великої депресії

Вона зазначила, що Фонд провів ретельну роботу з епідеміологами, експертами у сфері охорони здоров'я та фахівцями з інфекційних хвороб, які працюють над пошуком подолання COVID-19.

Головний економіст МВФ підкреслила: "Ця криза не схожа на жодну іншу".

По-перше, за її словами, шок виявився великим. По-друге, як і під час війни чи політичної кризи, існує невизначеність щодо тривалості й інтенсивності наслідків кризи. По-третє, за нинішніх обставин економічна політика відіграє зовсім іншу роль, бо спрямована не на стимуляцію економічної активності, а навпаки – на стримувальні заходи.

Отже, зазначила Гопінат, "досі існує велика невизначеність щодо прогнозу власне пандемії, її макроекономічних наслідків, а також пов'язаних з цим стресів на фінансових і товарних ринках".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 квітня у світі зафіксовано понад 1,934 млн інфікованих COVID-19 людей. З метою зупинення пандемії коронавірусу, більшість країн, у тому числі найбільші економіки світу, застосували карантинні заходи, які, своєю чергою, призвели до зупинки значної частини виробництва у світі.