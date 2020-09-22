На Банковій кажуть, що онлайн-місія МВФ в Україну можлива восени

Україна та МВФ перебувають у постійному діалозі та працюють над можливістю організації онлайн-місії фонду восени.

Про це під час пресконференції 22 вересня в Києві повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає кореспондент Укрінформу.

"І ми працюємо спільно з Міжнародним валютним фондом над тим, аби місія МВФ “приїхала” в онлайн..., що буде досить по-новому в наших відносинах з МВФ, восени", - сказала Ковалів.

Вона додала, що Україна перебуває у постійному діалозі з МВФ щодо всіх питань співпраці.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $700 млн кожний.

У червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол.