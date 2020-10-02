Фармацевтика і «зелена» енергетика: посол ФРН бачить можливості співпраці з Україною

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен висловила думку, що вона бачить кілька можливостей у економічній співпраці України і Німеччини, і серед них – це фармацевтична галузь і галузь зеленої енергетики.

Про це посол заявила у ефірі програми «Михайлівська, 1», розміщеній на сторінці МЗС в Ютубі, відповідаючи на запитання, які вона бачить можливості в економічній співпраці між двома країнами, передає Укрінформ.

«Я бачу особливо 2 можливості. Перше – це той факт, що Україна дуже близько до Німеччини, до Європи. Я думаю, що ми можемо перевезти сюди виробництва, наприклад, ліків, які зараз (виробляються – ред.) або в Китаї, або в Індії, і ми дізналися, що краще мати їх ближче, бо є логістичні проблеми привезти їх в Німеччину. І ще – фармацевтична галузь в Україні досить сильна, і я думаю, що там є дуже багато можливостей», - сказала вона.

Щодо другої можливості Фельдгузен зазначила, що «ми хочемо більше зелених таких метод, які у вас існують».

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«Ми хочемо відновити економіку в Європі через інші і більш екологічні стандарти після кризи. Для цього є дуже багато зараз фондів в Європі і Німеччині, і я думаю, що це добра можливість для України долучатися до цього. Зелені енергії в Україні – це все завжди було дуже цікаво для німецьких інвесторів», - уточнила Посол ФРН в Україні.

Вона повідомила також, що наразі німецькі інвестиції в Україну перебувають на рівні 2015 року.

«Мені дуже було сумно, коли я приїхала рік тому, і німецькі інвестиції (в Україну – ред.) поки що на тому ж рівні, як у 2015 році. Це, чесно кажучи, через брак судової реформи. Просто наші інвестори не вважають, що вони можуть захистити своє право перед справедливим судом, і це заважає. І всі про це знають, бо одна компанія розповідає іншій. І я з усіма про це говорю, бо зацікавленість німецьких інвесторів була велика до кризи, і я думаю, що буде велика після кризи», - повідомила Фельдгузен.

Як повідомлялося, у лютому 2020 року Фельдгузен заявила, що у німецьких інвесторів є зацікавленість у виході на український ринок, але вони мають бути впевнені у можливості захисту своїх інвестицій в Україні.

Програма МЗС «Михайлівська, 1» - це серія інтерв’ю з українськими та іноземними дипломатами, а також представниками міжнародних організацій про залаштунки дипломатичного життя та місце нашої країни у світі. Ця програма виходить за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.