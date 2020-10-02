МЗС України розпочало проєкт #Михайлівська1

Гостею випуску стала посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Укрінформ з посиланням на Посольство України в ФРН.

У випуску дипломат розмірковує над тим, що відомо німцям про українців, в чому Україна може бути прикладом для інших країн, як долають COVID-19 німці та українці, як змінився Київ за останні 20 років, які перспективи бізнес-партнерства між Україною та Німеччиною, де в Києві пані посол любить дивитися на захід сонця.

Проєкт готується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

День німецької єдності відзначається 3 жовтня.