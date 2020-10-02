Посол Німеччини назвала дві найуспішніші реформи в Україні

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен вважає, що серед найуспішніших проведених в Україні реформ – банківська та реформа децентралізації.

Про це вона заявила в ефірі програми «Михайлівська, 1», розміщеній на сторінці МЗС в Ютубі, передає Укрінформ.

«Одна з найуспішніших – це банківська реформа. Україна, мені здається, у регіоні Східної Європи країна, де банки зараз краще за все працюють, і це дуже добре», - сказала вона.

Також, на її думку, досить успішно працює реформа децентралізації.

«Зараз маємо всі ці об’єднані громади, і місцеві вибори, які пройдуть у жовтні, будуть ніби кінець першого етапу. Але для цього треба ще буде прийняти закон про бюджет громад, і ми зараз дуже активно працюємо з Верховною Радою, щоб це було до виборів - щоб ці громади отримали відразу всі можливості самостійно потім вирішувати, які їх пріоритети на місцях», - поінформувала посол ФРН в Україні.

Вона відзначила, що в Україні також непогано почалася медична реформа.

«Коронакриза особливо показує, де є ще проблеми. Німеччина менше, але інші наші партнери – Велика Британія, Канада – працюють з українцями, щоб все ж таки не забути про початкові ідеї цієї реформи. І там є великі гроші, і оскільки ці всі держзакупівлі, - то там зараз є велика можливість корупції, і цим треба займатися», - зазначила Фельдгузен.

Вона також назвала гарними такі проєкти, як система «Прозорро», додатки «Дія» і «Дій вдома».

Як повідомлялося, програма Міністерства закордонних справ «Михайлівська, 1» - це серія інтерв’ю з українськими та іноземними дипломатами, а також представниками міжнародних організацій про залаштунки дипломатичного життя та місце нашої країни у світі. Ця програма виходить за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.