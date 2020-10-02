Німеччина готова поділитися з Україною досвідом у боротьбі з пропагандою - посол

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен заявляє про готовність поділитися з Україною досвідом боротьби з пропагандою.

Про це дипломатка сказала в ефірі програми «Михайлівська, 1», розміщеній на сторінці МЗС в Ютубі, передає Укрінформ.

«Ми хочемо дати українській владі інформацію, як ми пережили той час, коли ми були розділені. Бо боротьба з пропагандою – це такі речі, де у нас є, на жаль, великий досвід, і ми можемо це передати», - сказала вона.

Фельдгузен зазначила, що потрібно розвивати підконтрольні Україні території і робити країну успішною, не забуваючи про війну і людей, які наразі залишилися на окупованих територіях.

«І щоб була якась візія, до якої ми хочемо прагнути. Це такі ідеї, про які ми говоримо з українським урядом. І один із символів цього – це, наприклад, коли у нас була під час розділення мета, і мета ця – об’єднання в мирній Європі. І я думаю, що таку мету можна формулювати і в українській Конституції, і це було б непогано, щоб показати людям, що про них не забудуть, - і про Донбас, і про Крим. На жаль, я думаю, що це ще буде довгі роки, і треба знайти об’єднуючі символи», - сказала Фельдгузен.

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Як повідомлялося, Програма Міністерства закордонних справ «Михайлівська, 1» - це серія інтерв’ю з українськими та іноземними дипломатами, а також представниками міжнародних організацій про залаштунки дипломатичного життя та місце нашої країни у світі. Ця програма виходить за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

У Німеччині 3 жовтня буде національне свято – День німецької єдності. Цього дня у 1990 році відбулося об'єднання двох німецьких республік в єдину Федеративну Республіку Німеччину.