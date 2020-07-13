СЕТАМ продав 20 арештованих літаків через зарплатні борги

Державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket (ДП "СЕТАМ") 20 літаків на загальну суму 2 630 848 грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Виручені кошти дозволять повністю розрахуватися з робітниками по зарплаті. Решта піде на погашення інших фінансових зобов'язань боржника", — наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі. З молотка пішли "кукурудзники", легкомоторні та реактивні повітряні судна. Приріст ціни в ході конкуренції на торгах склав від 13,4% до 228%. Додатково отримано 782 349 грн.

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Аукціон OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.

Фото: minjust.gov.ua