СЕТАМ продав 20 арештованих літаків через зарплатні борги
Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.
"Виручені кошти дозволять повністю розрахуватися з робітниками по зарплаті. Решта піде на погашення інших фінансових зобов'язань боржника", — наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.
Арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі. З молотка пішли "кукурудзники", легкомоторні та реактивні повітряні судна. Приріст ціни в ході конкуренції на торгах склав від 13,4% до 228%. Додатково отримано 782 349 грн.
Аукціон OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.
Фото: minjust.gov.ua