СЕТАМ продав 20 арештованих літаків через зарплатні борги

СЕТАМ продав 20 арештованих літаків через зарплатні борги

Укрінформ
Державна виконавча служба продала на електронних торгах OpenMarket (ДП "СЕТАМ") 20 літаків на загальну суму 2 630 848 грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Виручені кошти дозволять повністю розрахуватися з робітниками по зарплаті. Решта піде на погашення інших фінансових зобов'язань боржника", — наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Арештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, у тому числі, і по заробітній платі. З молотка пішли "кукурудзники", легкомоторні та реактивні повітряні судна. Приріст ціни в ході конкуренції на торгах склав від 13,4% до 228%. Додатково отримано 782 349 грн.

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Аукціон OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.

Фото: minjust.gov.ua

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