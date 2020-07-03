Три леви та шість ведмедів, яких ледь не заморили голодом у приватному Покровському зоопарку, виставили як лот на майданчику ДП СЕТАМ. Це перший в Україні випадок конфіскації диких тварин.

Про це журналістам розповіла начальник Василівського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Ольга Харченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Україні це перший випадок конфіскації диких тварин. Ми наразі перший і єдиний відділ, який з цим зіткнувся. Ці тварини не підлягають реалізації, а підлягають безоплатній передачі, але мають бути належні умови для їх утримання”, - пояснила Харченко.

Конфіскованим левам і ведмедям шукають новий дім через СЕТАМ / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Оголошення про те, що ведмедів на прізвиська “Балу”, “Маша”, “Мальвіна”, “Потап”, “Ганна” і “Тимоша”, а також трьох левів “Багіра”, “Вітольд”, “Річчі” готові віддати на безоплатній основі, з’явилося на майданчику ДП СЕТАМ 1 липня.

Як пояснили у виконавчій службі, рішенням суду Донецької області тварини були конфісковані та передані до приватного зоопарку, що у місті Василівка Запорізької області. Там вони знаходяться на карантині і зараз.

Історія про замордованих тварин, які стали заручниками «Парку Покровського періоду» (приватний зоопарк у Покровську Донецької області) набула широкого резонансу восени 2018 року. З грудня 2018 року по січень 2019 року власник Василівського Центру реабілітації хижаків Олександр Пилишенко їздив до Покровська 5 разів. За цей час, на підставі рішення Донецького суду, він вивіз 11 тварин (6 ведмедів і 5 левів). Одна хижа кішка померла (через кілька днів після переїзду до Василівки) від пережитих у Покровську тортур. Лев на прізвисько “Льова” 2 лютого цього року відправився до Південної Африки.

“Держава попросила нас потримати хижаків півтора місяці. Ми зробили все, що від нас залежало, і тримали їх півтора роки. За цей час не отримали жодної гривні від держави. Шкода зараз їх віддавати, але наше рішення виправдовує те, що звірі зможуть жити у більш комфортних умовах”, - говорить Пилишенко.

За його словами, деякі з тварин, виставлених на СЕТАМ, мають шанси потрапити до Південної Африки.

“Три леви поїдуть в Південну Африку, в національний парк Крюгера (найстаріший національний парк ПАР, розташований на півдні Африки, є частиною біосферного резервату Крюгер-ту-Кеньонс, утвореного у 2001 році — ред.) для них вже готують територію для комфортного розселення. Кілька ведмедів залишаться в українських реабілітаційних центрах, ще кілька - можуть відправитися в Румунію. Оформлення документів для вивозу тварин займає в середньому до 5 місяців”, - говорить Пилишенко.

Поки ж офіційно жодна організація не заявила про те, що готова забрати тварин.

Наразі в Центрі реабілітації знаходиться близько 70 великих звірів, нещодавно до Василівки “переїхав” колишній приватний цирковий атракціон - 5 левів. Вони будуть розселені у великі вольєри, тільки-но звідси виїдуть ведмеді.