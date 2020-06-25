Заступниця Малюськи придбала пса, якого Мін'юст продавав з торгів

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць придбала пса, якого раніше виставили на продаж на Openmarket CETAM.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

"Дякую усім за привітання! Знайомтеся, а ось і моя Тора (є фото - ред.). Усіх дуже хвилювала доля песика, якого Мін'юст продавав з торгів на виконання рішення суду", - написала Коломієць.

Вона зауважила, що домашні тварини продаються на Openmarket CETAM з 2015 року.

"Суд прийняв рішення забрати Тору у власників, оскільки ця складна та сильна порода потребує виховання, часу, відповідальності. Покусані сусіди та інші тварини, страх людей, які живуть поруч із господарями Тори, показує, що такого виховання вона не мала, не має і мати не буде", - додала Коломієць.

За її словами, це був п’ятий аукціон, на якому виставляли Тору з кінця 2019 року, і єдиний, на якому були заявлені претенденти на її купівлю.

"Перші двоє претендентів, чиї ставки були найвищими, вчинили малодушно та очікувано, заявлених коштів не сплативши. Дійсно, я взяла участь в аукціоні, бо була впевнена, що доля Тори чи проблеми людей, які з нею вимушені проживати на одній вулиці, перестане усіх цікавити уже наступного дня. В принципі, як і не цікавила усі п’ять попередніх спроб її продажу через торги. У свою чергу ми зараз активно шукаємо кінологічну службу, якій Тору можна віддати на перевиховання, де їй дадуть «освіту», де за неї будуть дбати і гуляти - і це будуть робити професіонали, поряд з якими вона навчиться бути слухняною та більше не становитиме небезпеки для суспільства. Навпаки, ще й на роботу її влаштуємо. Обіцяю регулярно звітувати про долю Тори та її успіхи на шляху виправлення!" - поділилася Коломієць.

Водночас вона повідомила, що вже розроблено і подано зміни до законодавства, які не лише унеможливлять подальший продаж домашніх тварин через торги , а ще й вирішать проблему з долею таких як Тора.

"Очікуємо прийняття КМУ сьогодні і ВРУ - уже по мірі важливості врегулювання цього питання для народних депутатів України", - додала урядовець.

Як повідомлялося, раніше низка ЗМІ поширила інформацію, що на сайті системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) Міністерство юстиції продає за борги породистих собак. Зокрема, йшлося про лот «Собака породи Пітбультер'єр» 2015 року зі стартовою ціною 112,5 грн і лот «Собака породи Східноєвропейська вівчарка» з початковою ціною 1300 грн.

Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, Міністерство юстиції вимушене відбирати тварин у їхніх власників на виконання рішень судів.