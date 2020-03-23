СЕТАМ продає буксир «Николай Иванченко» через борги

СЕТАМ продає буксир «Николай Иванченко» через борги

Укрінформ
СЕТАМ продає арештований буксир «Николай Иванченко» державного підприємства «Скадовський морський торговельний порт» через борги із зарплати.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державна виконавча служба виставила на електронні торги OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) буксир-кантувальник «Николай Иванченко», модель 498, та майно, що обліковується на судні у кількості 12 одиниць. Судно виставлено через заборгованість по заробітній платі ДП «Скадовський морський торговельний порт» перед працівниками",- йдеться в повідомленні.

Як пояснив в.о. генерального директора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро, судно виставлене через борг по зарплаті 14 робітникам порту, яким винні 227 431 грн. Загальна сума боргу по виконавчому провадженню - 4 227 005 грн.

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У СЕТАМ нагадали, що вже реалізували один буксир цього боржника - «Інженер Капустін». Тоді ціна в ході аукціону зросла втричі, що дозволило погасити більшу частину заборгованості.

Як повідомлялось, CETAM, як система електронних торгів арештованим майном, працювала в експериментальному режимі з 1 травня 2014 року в Києві, Київській, Львівській та Вінницькій областях. З 2015 року працює по всій Україні.

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