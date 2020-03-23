СЕТАМ продає буксир «Николай Иванченко» через борги

СЕТАМ продає арештований буксир «Николай Иванченко» державного підприємства «Скадовський морський торговельний порт» через борги із зарплати.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державна виконавча служба виставила на електронні торги OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) буксир-кантувальник «Николай Иванченко», модель 498, та майно, що обліковується на судні у кількості 12 одиниць. Судно виставлено через заборгованість по заробітній платі ДП «Скадовський морський торговельний порт» перед працівниками",- йдеться в повідомленні.

Як пояснив в.о. генерального директора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро, судно виставлене через борг по зарплаті 14 робітникам порту, яким винні 227 431 грн. Загальна сума боргу по виконавчому провадженню - 4 227 005 грн.

У СЕТАМ нагадали, що вже реалізували один буксир цього боржника - «Інженер Капустін». Тоді ціна в ході аукціону зросла втричі, що дозволило погасити більшу частину заборгованості.

Як повідомлялось, CETAM, як система електронних торгів арештованим майном, працювала в експериментальному режимі з 1 травня 2014 року в Києві, Київській, Львівській та Вінницькій областях. З 2015 року працює по всій Україні.