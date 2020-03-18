Держгеонадра не переноситимуть онлайн-аукціонів із продажу дозволів

Аукціони з продажу спеціальних дозволів на 12 ділянок, оголошені на відкритому майданчику Prozorro.Продажі, відбудуться 16 квітня, як і планувалося.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр.

"Аукціони по дванадцяти ділянках, виставлених на відкритому майданчику Prozorro.Продажі, відбудуться 16 квітня, як і було заплановано. Обмежувальні карантинні заходи, запроваджені у зв’язку із розповсюдженням вірусу Covid-19, не вплинуть на графік проведення публічних торгів, які відбуваються у режимі онлайн", - ідеться у повідомленні.

Служба зазначає, що онлайн-формат публічних торгів дає можливість дотримуватися затвердженого графіка.

"У середині квітня потенційні інвестори змагатимуться за отримання ліцензій по перших дванадцяти ділянках, а вже наприкінці березня ми плануємо розмістити на майданчику Prozorro.Продажі нові об‘єкти", - сказав голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах

На найближчі аукціони виставили спецдозволи на геологічне вивчення та видобування із мінеральними, лікувальними, столовими, підземними водами, пісковиками, піском, вапняком, глиною, молібденовими рудами. Заявки на участь у торгах уже подали 44 інвестори, у Держгеонадра продовжують надходити заявки від охочих змагатися за ліцензію.

Вперше на аукціон виставили ділянки, номіновані надрокористувачами за власною ініціативою, додали у відомстві.

Загальна початкова вартість усіх 12 ділянок становить 7,94 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Держгеонадра надали 124 спеціальні дозволи на користування надрами, з них 35 було продано на електронних торгах. Розмір надходжень до бюджетів у результаті продажу дозволів на електронних аукціонах становив 503,9 млн грн. Загальна запланована сума надходжень на 2020 рік - 750 млн грн.