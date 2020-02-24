Очільник Держгеонадр назвав пріоритети у роботі служби

Державна служба геології та надр зосередиться на трьох напрямках роботи: подолання корупції та відновлення довіри, ефективне використання надр, пропозиція об'єктів для інвестування.

Про це під час звіту за 2019 рік, що був представлений в Укрінформі, сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

"65% заяв, які заходили у службу, в 2019 році отримували відмови. Половина з них отримувала відмову два чи більше разів. Враховуючи це, ми зосередилися на трьох напрямках: подолання корупції та відновлення довіри, ефективне використання надр, пропозиція об'єктів для інвестування", - сказав Опімах.

На його думку, результатом цього стануть нівелювання суб'єктивності та вибірковості в роботі Служби, пробудження "сплячих" ліцензій та зняття штучних бар'єрів у законодавстві, залучення інвестицій у розробку українських надр.

"У 2019 році Держгеонадра надали 124 спеціальні дозволи, з них 35 було продано на електронних торгах. Розмір надходжень до бюджетів у результаті продажу дозволів на електронних аукціонах становить 503,9 млн грн. Загальна запланована сума надходжень на 2020 рік - 750 млн грн", - розповів Опімах.

Читайте також: Держгеонадра оголосять новий конкурс щодо видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Роман Опімах за результатами конкурсу був призначений на вакантну посаду голови Державної служби геології та надр.