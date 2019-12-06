Держгеонадра оголосять новий конкурс щодо видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря

Державна служба геології та надр розпочне новий конкурс на відбір інвестора на видобуток вуглеводнів на шельфі Чорного моря у березні 2020 року.

Про це на брифінгу сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей конкурс був скасований як нереалізований. Буде реалізовано новий конкурс щодо ділянок на шельфі. Скільки їх буде - наразі визначаємо. Я думаю, що такий процес можна розпочати з березня 2020 року", - сказав Опімах.

За його словами, наразі служба визначає найбільш раціональний порядок проведення конкурсу.

"Кінцеву версію ви почуєте у березні, коли розпочнеться конкурс", - зазначив Опімах.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою № 864 від 11 вересня 2019 року визнав такою, що втратила чинність, постанову, якою попередній уряд оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря. Конкурс на право розробки і видобування нафти та газу виграла компанія Trident Black Sea.