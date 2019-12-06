Держгеонадра підготували інвестиційний атлас надрокористувачів

Державна служба геології та надр України представила інвестиційний атлас надрокористувачів.

Про це 6 грудня на брифінгу сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На інвестиційний атлас будуть завантажуватися об'єкти інвестування, і вони будуть розподілятися за шістьма кошиками - відповідно до виду корисної копалини. Три кошики на сьогодні уже включили - це майже 60 об'єктів у сфері вуглеводнів, металічних та неметалічних руд. Усі ці об'єкти є на сайті", - сказав Опімах.

За його словами, "вакантними" залишаються місця підземних вод, горючі корисні копалини, а також коштовне каміння.

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"У нас є велике сподівання, що саме в останньому кошику завдяки законодавчим змінам та легалізації видобутку бурштину відкриється значний потенціал", - зазначив Опімах.

За його словами, протягом перших двох тижнів атлас заповнюватиметься.

"Це постійна процедура, яка відбувається онлайн. З понеділка бажаючі матимуть 2 місяці на те, щоб ініціювати одну із запропонованих ділянок або номінувати будь-яку, яку вони забажають, на найближчий аукціон. Коли два місяці мине, відбудеться фіналізація підготовки лотів. Служба підготує аукціонний пакет", - додав Опімах.

Фото: LiveLine