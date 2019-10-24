Держгеокадастр оприлюднив інформацію про дозволи на користування надрами

На Публічній кадастровій карті з’явився новий інформаційний шар “Геонадра” з інформацією про дозволи на користування надрами.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“На Публічну кадастрову карту нанесли новий інформаційний шар “Геонадра” – інформація про видані дозволи на користування надрами. Це суттєвий крок до формування єдиної системи держкадастрів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у системі також відображаються наявні обмеження на використання земельних ділянок. Інформація надається ДП «Державний інформаційний геологічний фонд України» та доступна всім громадянам.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні процес діджиталізації кадастру розпочався у 2013 році, коли було запущено Публічну кадастрову карту, на якій відображалися зареєстровані земельні ділянки. З 2015 року стала публічною також інформація про власників зареєстрованих ділянок, а 30 червня 2015 року було запущено електронну послугу «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру».

У середині жовтня цього року до Публічної кадастрової карти було внесено нові розділи: “Незареєстровані землі”, “Ліси” та “Природно-заповідний фонд”.