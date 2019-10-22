Гончарук назвав Держгеокадастр на Київщині "клондайком для схематозників"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук давно знає про те, що Держгеокадастр в Київській області — “це клондайк для схематозників та всіх нечесних чиновників”. І одним з найгучніших прикладів вважає держпідприємство “Пуща-Водиця".

Про це він написав у Facebook, коментуючи відсторонення від виконання обов’язків керівника Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмили Приходько.

“Держгеокадастр в Київській області — це клондайк для схематозників та всіх нечесних чиновників. На цю область приходить найбільше скарг від громадян про неправомірні дії з боку керівництва.

Про свавілля в цій установі знаю давно і не зі слів. Ще з часів роботи в Офісі президента я займався проблемою непрозорих схем розподілу земель. Один з найгучніших прикладів — держпідприємство “Пуща-Водиця”, - написав очільник уряду.

До цього Гончарук додав, що по всій Україні триває очищення системи від токсичних та недоброчесних людей: “Вже відсторонили 12 керівників обласних Головних управлінь Держгеокадастру. Ще у двох областях — Одеській та Закарпатській звільнили очільників Головних управлінь. Це ті області, по яким вже працюють правоохоронні органи”, - наголосив прем’єр.

Також Гончарук пообіцяв найближчим часом обрати на конкурсі чесних та ефективних менеджерів, як в центральне управління Держгеокадастру, так і в його регіональні осередки.

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“А якщо конкурс виграє людина, яка знову буде працювати в інтересах окремих осіб, її теж звільнимо. І так, поки не знайдемо чесних та добросовісних менеджерів в кожну установу”, - підкреслив прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звільнив начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Коментуючи це рішення, Гончарук заявив, що масштаб зловживань є вражаючим.