Шмигаль розповів, куди підуть гроші з пакета допомоги ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував ЄС за виділення 80 мільйонів євро допомоги і запевнив, що гроші підуть на підтримку системи охорони здоров'я, економіки й найбільших постраждалих від кризи.

Про це глава уряду зазначив у Telegram.

"Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам Європейського Союзу за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що ЄС "оперативно відреагував" на потреби України в захисті населення від поширення коронавірусу та виділив пакет допомоги у розмірі 80 млн євро (майже 2,5 млрд грн).

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку української системи охорони здоров’я, економіки (зокрема малих і середніх підприємств) та тих, хто найбільше постраждав від кризи.

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Раніше Європейська комісія оголосила про виділення коштів на підтримку України. Перший пакет підтримки складає приблизно 80 млн євро.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У Києві зафіксовано 102 випадки COVID-19.