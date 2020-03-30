Кабмін знову зареєстрував проєкти постанов про призначення Марченка і Степанова міністрами

Кабінет міністрів повторно зареєстрував у парламенті проєкти постанов про призначення Сергія Марченка міністром фінансів та Максима Степанова - міністром охорони здоров'я.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так, проєктом постанови №3289 пропонується призначити Сергія Марченка на посаду міністра фінансів, а проєктом №3290 - Максима Степанова главою МОЗ.

Документи зареєстровані 30 березня, суб'єктом законодавчої ініціативи виступив Кабмін.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні у понеділок звільнила Іллю Ємця та Ігоря Уманського з посад керівників МОЗ та Мінфіну. Уряд пропонував призначити на ці посади Степанова та Марченка відповідно, проте у парламенті не вистачило необхідних голосів.