Бізнес готовий надавати допомогу для захисту від Covid-19

Більшість бізнес-компаній готові надавати допомогу суспільству у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в опитуванні, яке провели Американська торговельна палата в Україні разом з компанією-членом Палати "Делойт".

"Понад половина компаній-респондентів (64%) готова надавати допомогу суспільству для захисту від Covid-19. Третина – готова надати матеріальну допомогу (32%), решта респондентів – засоби захисту (20%), медичні прилади (10%) та ліки (6%). Серед інших варіантів допомоги компанії зазначали інформаційну підтримку, ІТ послуги, консультаційні та юридичні послуги, надання безкоштовних товарів (їжа, вода, засоби для прибирання та прання) тощо",- йдеться у повідомленні.

Більше половини респондентів (65%) вважають, що їхня організація не виконає плани діяльності у 2020 році. Однак є частина респондентів, які налаштовані більш оптимістично – вони вважають, що зможуть виконати (16%) та значно перевиконати план (2%). Разом з тим, респонденти зазначають складнощі в прогнозах через високий рівень невизначеності ситуації у майбутньому.

Більше половини організацій (60%) налаштовані досить оптимістично щодо питань чисельності персоналу (47% планують підтримувати поточну чисельність персоналу і 13% - найняти персонал). Майже чверть (23%) респондентів планують скоротити чисельність персоналу.

Майже третина респондентів дослідження (30%) вказали, що понад 50% персоналу їхніх компаній не зможуть працювати віддалено. 4% респондентів повідомили, що ніхто з працівників не може працювати віддалено. Водночас 18% респондентів зазначили, що весь персонал їхніх компаній може працювати дистанційно (як правило, це невеликі за чисельністю компанії, що налічують менше 200 працівників).

Читайте також: Roshen закупить 10 тисяч захисних костюмів для медиків

Основними викликами щодо організації безпечної роботи для тих, хто не може працювати віддалено, є обмеженість руху громадського транспорту (65%) та відсутність засобів захисту (52%).

17% респондентів повідомили про неготовність персоналу зберігати звичайний режим роботи (працювати в офісі чи на виробництві) під час карантинних заходів.

В опитуванні 19 березня 2020 року взяли участь 104 представники із 96 організацій. Майже три чверті респондентів опитування – СЕО компаній (71%). Серед учасників опитування – представники компаній сфери професійних послуг, споживчих товарів, ІТ, телекомунікацій/медіа та інших галузей, представники як невеликих організацій з чисельністю персоналу до 100 осіб (40%), так і середніх і великих компаній з чисельністю понад 500 та 1000 осіб (що разом складають 29% респондентів).