Бізнес готовий надавати допомогу для захисту від Covid-19
Про це йдеться в опитуванні, яке провели Американська торговельна палата в Україні разом з компанією-членом Палати "Делойт".
"Понад половина компаній-респондентів (64%) готова надавати допомогу суспільству для захисту від Covid-19. Третина – готова надати матеріальну допомогу (32%), решта респондентів – засоби захисту (20%), медичні прилади (10%) та ліки (6%). Серед інших варіантів допомоги компанії зазначали інформаційну підтримку, ІТ послуги, консультаційні та юридичні послуги, надання безкоштовних товарів (їжа, вода, засоби для прибирання та прання) тощо",- йдеться у повідомленні.
Більше половини респондентів (65%) вважають, що їхня організація не виконає плани діяльності у 2020 році. Однак є частина респондентів, які налаштовані більш оптимістично – вони вважають, що зможуть виконати (16%) та значно перевиконати план (2%). Разом з тим, респонденти зазначають складнощі в прогнозах через високий рівень невизначеності ситуації у майбутньому.
Більше половини організацій (60%) налаштовані досить оптимістично щодо питань чисельності персоналу (47% планують підтримувати поточну чисельність персоналу і 13% - найняти персонал). Майже чверть (23%) респондентів планують скоротити чисельність персоналу.
Майже третина респондентів дослідження (30%) вказали, що понад 50% персоналу їхніх компаній не зможуть працювати віддалено. 4% респондентів повідомили, що ніхто з працівників не може працювати віддалено. Водночас 18% респондентів зазначили, що весь персонал їхніх компаній може працювати дистанційно (як правило, це невеликі за чисельністю компанії, що налічують менше 200 працівників).
Основними викликами щодо організації безпечної роботи для тих, хто не може працювати віддалено, є обмеженість руху громадського транспорту (65%) та відсутність засобів захисту (52%).
17% респондентів повідомили про неготовність персоналу зберігати звичайний режим роботи (працювати в офісі чи на виробництві) під час карантинних заходів.
В опитуванні 19 березня 2020 року взяли участь 104 представники із 96 організацій. Майже три чверті респондентів опитування – СЕО компаній (71%). Серед учасників опитування – представники компаній сфери професійних послуг, споживчих товарів, ІТ, телекомунікацій/медіа та інших галузей, представники як невеликих організацій з чисельністю персоналу до 100 осіб (40%), так і середніх і великих компаній з чисельністю понад 500 та 1000 осіб (що разом складають 29% респондентів).