Компанія Ахметова ініціює створення Штабу з економічного здоров'я України

Компанія SCM звертається до Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України у зв'язку із загрозою коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній заяві SCM, яка 17 березня опублікована на офіційному сайті компанії.

"Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче ведуть до зниження економічної активності. Влада більшості країн світу вживає активних заходів для запобігання економічній кризі. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі. Компанія SCM звертається до Президента та Прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України", - йдеться у заяві.

Як зазначається, мета створення Штабу - спільними зусиллями влади та бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх складних умовах.

"Пропонуємо невідкладно розглянути на засіданні Штабу з економічного здоров'я України заходи підтримки: населення; медицини; регіонів; малого та середнього бізнесу; базових галузей економіки. Компанія SCM готова делегувати своїх кращих професіоналів в Штаб з економічного здоров'я України. Закликаємо зробити це й інших представників великого національного бізнесу", - підкреслюється в заяві.

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Там також відзначається, що криза - це не тільки проблеми, а й можливості, і Штаб з економічного здоров'я України повинен стати мозковим центром відродження України.

СКМ (SCM) - це міжнародний бренд, представлений в 7 країнах Європи і Північної Америки. Компанії і підприємства, що відносяться до SCM, працюють в ГМК, ПЕК, телекомунікації, фінансовому секторі, медіа-бізнесі, транспорті, сільському господарстві та інших сферах.

У портфель SCM входять більше 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тисяч осіб. Ключові бізнеси SCM: Гірнича група Метінвест Холдинг; енергетична компанія ДТЕК; банк ПУМБ і інші.

Кінцевим бенефіціаром СКМ є Рінат Ахметов.