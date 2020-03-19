Roshen закупить 10 тисяч захисних костюмів для медиків

Кондитерська корпорація Roshen закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників.

Про це повідомляється на сторінці корпорації у Facebook.

"Проконсультувавшись із координатором у МОЗ, відповідальним за формування потреби та координацією з благодійниками, ми закуповуємо те, що є першочерговим для роботи лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії – індивідуальний захист. 10 тисяч комплектів костюмів – це перша поставка. Ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок", - сказала директор з розвитку соціальних проєктів кондитерської корпорації Roshen Ірина Пономаренко.

За її словами, у Roshen, знаючи про недостатню кількість апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), хотіли їх закуповувати, але коли більш детально вивчили питання, зрозуміли, що якісні апарати ШВЛ зараз придбати неможливо, терміни постачання коливаються від 15 до 18 тижнів. І для того, щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного закладу, а саме чи є, наприклад, система подачі кисню та стисненого повітря, чи вона відсутня. І одними апаратами ШВЛ потреби не обмежуються.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19. 3 з них закінчилися летально.

За останніми даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі, загальна кількість хворих Covid-19 у світі перевищила 229 тис. людей. 9 325 пацієнтів померли, понад 84 500 людей одужали.

Фото: АА