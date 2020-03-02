Гончарук: Зиму ми пройшли прекрасно

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що витрати українців на газ цієї зими значно менші, ніж торік, за лютий сума в платіжці за газ буде рекордно низькою.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу в Кабміні 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас, фактично, витрати цієї зими людей і домогосподарств, людей, які живуть у багатоквартирних будинках, значно менші, ніж минулої зими. Це перший хороший сигнал", - сказав Гончарук.

Він наголосив, що "за лютий українці отримають у платіжках, можливо, рекордно малу суму за останні кілька років: в лютому газ коштував значно дешевше, і ми очікуємо, що у вартості комунальної послуги газ буде менше, ніж 4 тисячі гривень (за тисячу кубів — ред.)... Окремі споживачі отримають рахунок за лютий на 40% менший, ніж за лютий минулої зими".

Глава уряду додав, що опалювальний сезон в Україні пройшов прекрасно.

"Незважаючи на те, що на початку зими були побоювання щодо того, що у нас не буде контракту з Росією, чи будуть якісь інші події, що призведуть до дестабілізації і до зриву опалювального сезону - цього не відбулося. Зиму ми пройшли прекрасно, це, звичайно, і завдяки і чудовій погоді", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня 2019 року Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.