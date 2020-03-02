Гончарук заявляє, що обговорив з Єрмаком "ряд робочих питань"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що під час вчорашньої неформальної зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорювався "ряд робочих питань", але нічого особливого, що він міг би окремо коментувати.

Про це Гончарук заявив на брифінгу в понеділок, 2 березня, передає кореспондент Укрінформу.

"Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось говорю, іноді навіть з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові (з Єрмаком — ред.) не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати, не було", - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, прем'єр Олексій Гончарук та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрілися у київському ресторані "Сутра".

Раніше Гончарук, коментуючи інформацію ЗМІ щодо своєї можливої відставки, заявив, що жодних заяв з цього приводу не писав.

Як повідомлялося, Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

Водночас 17 січня Гончарук оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському з правом внесення на розгляд Верховної Ради. Це сталося після скандалу з прослуховуванням.

Зеленський того ж дня розглянув звернення Гончарука про відставку і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань.

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21 лютого Верховна Рада заслухала звіт про діяльність уряду.

Стаття 15 закону "Про Кабінет міністрів" передбачає, що Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття парламентом рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.