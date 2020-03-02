Гончарук заявляє, що обговорив з Єрмаком "ряд робочих питань"
Про це Гончарук заявив на брифінгу в понеділок, 2 березня, передає кореспондент Укрінформу.
"Я кожного дня зустрічаюся з кимось, з кимось говорю, іноді навіть з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові (з Єрмаком — ред.) не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати, не було", - сказав він.
Як повідомляли ЗМІ, прем'єр Олексій Гончарук та керівник Офісу президента Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрілися у київському ресторані "Сутра".
Раніше Гончарук, коментуючи інформацію ЗМІ щодо своєї можливої відставки, заявив, що жодних заяв з цього приводу не писав.
Як повідомлялося, Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).
Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.
Водночас 17 січня Гончарук оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському з правом внесення на розгляд Верховної Ради. Це сталося після скандалу з прослуховуванням.
Зеленський того ж дня розглянув звернення Гончарука про відставку і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань.
21 лютого Верховна Рада заслухала звіт про діяльність уряду.
Стаття 15 закону "Про Кабінет міністрів" передбачає, що Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття парламентом рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.