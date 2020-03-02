Гончарук каже, що не писав заяви про відставку

"Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав. Також багато знаю, чув, очевидно у нас будуть з цього приводу консультації і з Президентом і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу", - сказав Гончарук.

Він також додав, що не коментуватиме заяви окремих людей щодо своєї відставки. "Я б не хотів коментувати якісь чутки, якісь особистості, тобто окремих людей. Давайте все ж більше про роботу. Ми завжди декларували і завжди це робили, завжди системно боролися з корупцією і продовжуємо це робити. Не маємо жодного наміру зупинятися. Проте в той же час маємо з повагою ставитися до будь якого бізнесу, в тому числі українського, великого... Я думаю що ті хто якусь інформацію поширює, повинні це коментувати, я б не хотів коментувати якихось окремих людей... Ну рішення прийнято... За моєю інформацією рішення прийнято, воно буде виконано, я жодних проблем тут не вбачаю", - сказав Гончарук.

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Як повідомлялося, Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

Водночас 17 січня Гончарук оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському з правом внесення на розгляд Верховної Ради. Це сталося після скандалу з прослуховуванням.

Зеленський того ж дня розглянув звернення Гончарука про відставку і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань.

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21 лютого Верховна Рада заслухала звіт про діяльність уряду

Стаття 15 закону "Про Кабінет міністрів" передбачає, що Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття парламентом рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.