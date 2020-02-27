Гончарук заявляє про виконання бюджету за надходженням податків у лютому

У лютому виконано план із надходжень податків до державного бюджету України.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після наради у Києві щодо запуску оновленої системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За податковими надходженнями державний бюджет в лютому виконано. Це також дуже добра новина", - сказав Гончарук.

Він додав, що наступного тижня відбудеться окрема комунікація від урядовців з цього приводу.

Як повідомлялося, у січні цього року бюджет недоотримав 25% планових доходів. Зокрема, за даними Мінфіну, доходи загального фонду держбюджету в січні становили 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн, або на 25%, нижче планового показника на цей період.