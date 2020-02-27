Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: Кожного з таких хитрунів ми виявимо

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що бізнес, який ухиляється від сплати податків, зустріне жорсткий опір держави.

Про це він сказав під час наради у Києві щодо запуску оновленої системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких хитрунів ми виявимо і працювати їм точно не буде комфортно. Починаємо з ПДВ, у нас досі працюють оборудки з ПДВ, вони є на ринку. Зараз маємо зробити серйозний крок, щоб вони зникли як системне явище, до кінця цього року вся тінь, всі ті, хто ухиляються від сплати податків і таким чином нечесно конкурують з "білим" бізнесом - мають піти в історію", - сказав Гончарук.

Він додав, що держава зобов'язана і буде захищати тих, хто працює за правилами.