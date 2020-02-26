Кабмін з 1 липня запрацює по-новому — змінив регламент
Укрінформ
Кабінет міністрів на засіданні у середу погодив зміну внутрішнього регламенту роботи, відповідно до яких фокусуватиметься на стратегічних середньострокових та довгострокових цілях. По-новому Кабмін запрацює з 1 липня 2020 року.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду 26 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Також ми прийняли рішення оновити регламент роботи Кабінету міністрів. З 1 липня цього року уряд працюватиме трохи інакше. Я маю на увазі процедури всередині, ми їх привели у відповідність із кращими європейськими світовими практиками. Уряд фокусуватиметься більше на формування політики", - розповів Гончарук.
Він пояснив, що уряд в своїй роботі фокусуватиметься на стратегічних середньострокових та довгострокових цілях і більш серйозніше враховуватиме аналітичні продукти.